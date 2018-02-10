Как Волкер пытается спасти Донбасс

10.02.2018 19:32

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер привлек внимание к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе мирового сообщества. Он имеет сильный мандат на ведение переговоров по Украине от Вашингтона, считает шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.



"Он очень ярко всё объясняет, он намного яснее объясняет политику США, чем мы раньше. Другое – у него очень сильный мандат из Вашингтона, и у него в Вашингтоне практически нет врагов. Это очень уважаемый человек. Сейчас у него сильная свободная позиция, что он сам решает, как он действует, и он понимает, как действовать", – заявил в интервью Ukrlife.TV шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, говоря о Волкере.



По его мнению, договориться о введении миротворцев на Донбасс в 2018 году вполне возможно, и Волкер всячески подталкивает к этому Россию (напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ; Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса).



Аслунд добавил, что благодаря участию в переговорах по Украине спецпредставителя США, о вооруженном конфликте на Донбассе перестали забывать на международном уровне. "Это горячая война, там, к сожалению, убивают троих украинских солдат в неделю, и нельзя сказать, что это замороженный конфликт. И Курт Волкер это изменил, мировую дискуссию о Донбассе, дал больше внимания к этому конфликту", – сказал эксперт.



Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина", комментируя встречи Волкера и Суркова, отметил: "Я вижу определенные, ну, нельзя сказать успехи. Но есть определенные открытия каких-то дорожек…Как человек, который долго занимается политикой, я вижу, что Путин исчерпал свои возможности влияния на Украину. Он все сделал – и война, и оружие, все. А что дальше? Ничего. Поэтому он ищет, как подать сегодняшние отношения с Украиной… Прекратят войну только дипломатично-политические шаги двух государств, прежде всего, и мирового сообщества".

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