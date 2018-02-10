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Ловля Vodafone: новая "забава" в ОРДО
Лишенные стараниями главарей пророссийской группировки "ДНР" еще и Vodafone (МТС), жители ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) устроили настоящую охоту на точки, где пока еще ловится сигнал последнего украинского мобильного оператора в оккупации.
Как отмечает dnews.dn.ua, один из самых популярных "переговорных пунктов" – площадка у супермаркета "Амстор" в Петровском районе.
Появился свой "Пик Водафона" на Петровке за "кольцом". Здесь уверенный прием на всех делениях.
Недалеко от Петровки (следуя по направлению к центру города) – микрорайон Текстильщик. Здесь тоже есть места, где ловит МТС: рынок "Сокол", район супермаркета "Обжора", Петровский мост и пр.
"По ул. Петровского, за светофором, чуть в сторону моста. Связь средняя, 2-4 палки. Говорить можно, СМС приходят, интернет-трафик есть, но слабый. На столбах указатели, где лучше всего ловит. В "Фоксе" (бывший "Фокстрот") есть пополнение МТС", – ориентируют дончане.
В районе железнодорожного вокзала (с противоположной стороны от центрального входа) тоже активно идет "ловля" Vodafone.
Связь есть и на возвышенностях. Особенно популярен мост на железнодорожный станции "Рутченково" (Кировский район Донецка). Некоторые рисковые граждане ходят и к Путиловскому мосту, рядом с которым постоянно слышен грохот. И если раньше то был грохот проходящих под ним поездов, то теперь – грохот обстрелов.
Сигнал Vodafone (МТС) есть также на Лидиевском и Куйбышевском путепроводах. И на некоторых кладбищах, расположенных на окраинах города.
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО была стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").
На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали…
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Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ОРДО
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