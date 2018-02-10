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Мины у Зернового: новые данные от СММ ОБСЕ с Донбасса
10.02.2018 16:20
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что оккупанты продолжают минировать территорию Донбасса.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля), 8 февраля на западной стороне дороги T0509 на расстоянии примерно 1,5 км к северу от н. п. Зерновое (Телмановский район, неподконтрольный правительству, 33 км к югу от Донецка) наблюдатели впервые зафиксировали 2 противотанковые мины.
Напомним, что ранее СММ зафиксировала мины возле Широкино.
Теги: Донбасс, мины, СММ ОБСЕ, ОРДО
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