Мины у Зернового: новые данные от СММ ОБСЕ с Донбасса

10.02.2018 16:20

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что оккупанты продолжают минировать территорию Донбасса.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля), 8 февраля на западной стороне дороги T0509 на расстоянии примерно 1,5 км к северу от н. п. Зерновое (Телмановский район, неподконтрольный правительству, 33 км к югу от Донецка) наблюдатели впервые зафиксировали 2 противотанковые мины.



Напомним, что ранее СММ зафиксировала мины возле Широкино.