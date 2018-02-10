Мужчину с монетами и орденами задержали в КПВВ "Гнутово"

10.02.2018 14:15

В контрольном пункте "Гнутово" пограничники Донецкого отряда у гражданина Украины обнаружили старинные монеты, ордена и медали.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, мужчина направлялся на временно неконтролируемую территорию пешком. Обнаруженные предметы были переданы сотрудникам Нацполиции. Эксперты установят, представляют ли они историческую ценность.

Сегодня утром в КПВВ у линии соприкосновения на Донетчине скопилось 440 авто.

Напомним, что за прошедшие сутки, 9 февраля, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, наблюдалось увеличение пассажиро транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.