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Архив - Донецкая область

Мужчину с монетами и орденами задержали в КПВВ "Гнутово"

10.02.2018 14:15
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Мужчину с монетами и орденами задержали в КПВВ "Гнутово"

В контрольном пункте "Гнутово" пограничники Донецкого отряда у гражданина Украины обнаружили старинные монеты, ордена и медали.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, мужчина направлялся на временно неконтролируемую территорию пешком. Обнаруженные предметы были переданы сотрудникам Нацполиции. Эксперты установят, представляют ли они историческую ценность.

Сегодня утром в КПВВ у линии соприкосновения на Донетчине скопилось 440 авто.

Напомним, что за прошедшие сутки, 9 февраля, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, наблюдалось увеличение пассажиро транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.

 



Теги: Донбасс, задержание, Гнутово, КПВВ
 
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