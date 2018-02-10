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Архив - Донецкая область

На Донетчине сдался боевик

10.02.2018 11:07
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На Донетчине сдался боевик

В Селидовское отделение полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области обратился 22-летний житель соседнего Украинска, который сообщил, что был участником незаконных вооруженных формирований.

В июне 2014 года у мужчины были финансовые проблемы, он жил за счет случайных заработков. "Тогда я познакомился с человеком по имени Николай, он служил в "ДНР", у него был позывной Грузин. Именно он и предложил мне подзаработать", - рассказал теперь уже экс-боевик.

За службу в рядах НВФ ему обещали платить от 2 до 5 тыс гривен. Новобранец получил позывной "Студент" и был направлен на блокпост в с. Карловка. Там ему выдали автомат Калашникова и патроны к нему. Новоявленный боевик должен был осматривать автомобили и проверять водителей и пассажиров.

Увидев, как обращаются оккупантами с гражданскими и пленными, а также осознав, что слухи о высоком заработке были фейком, "новобранец" тайно собрал вещи и вернулся в родной Украинск.

"Все это время я вел скрытый образ жизни, передвигался в городе исключительно в ночное время, всячески скрывался от правоохранительных органов, - признался он. - Узнав из средств массовой информации о том, что существует программа "Вернись домой" и есть возможность освободиться от уголовной ответственности, решил воспользоваться шансом".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

После прохождения проверки и установления того, что во время пребывания в рядах террористической группировки "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Напоминаем, чтобы начать новую жизнь бывшим боевикам, не совершившим тяжких злодений, нужно обратиться в полицию по номеру 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов) или воспользоваться сервисом "Вернись домой" на сайте "Стоптероризм".



Теги: Донбасс, полиция, боевик, НВФ
 
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