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На двух донбасских КПВВ нашли следы "ДНР"
Украинские пограничники обнаружили номера и временное свидетельство о регистрации транспортного средства, выданные на территории пророссийской группировки "ДНР".
Как сообщает Госпогранслужба Украины, вчера военнослужащие ГПСУ совместно с работниками Государственной фискальной службы нашли в КПВВ "Марьинка" временное свидетельство о регистрации транспортного средства, которое было выдано на территории отдельных районов Донецкой области. Его обнаружили в ходе осмотра автомобиля "Toyota", которым управлял гражданин Украины, следовавший с неконтролируемой территории. Сейчас находку изъято сотрудниками полиции.
Сегодня, 10 февраля, номера так называемой "ДНР" обнаружили в автомобиле, который пытался проехать через КПВВ "Гнутово" со стороны временно неподконтрольной территории Донетчины.
Представитель Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко сообщила, что номера нашли в ходе углубленного досмотра автомобиля, спрятанные между сидениями. Кроме номерных знаков там также было свидетельство о регистрации так называемой "ДНР".
Ехавший на авто 67-летний гражданин Украины пояснил гражданин пограничникам, что представителями НВФ всё чаще создаются искусственные очереди. По его словам, граждан держат на временно неподконтрольной Украине территории, взяв на проверку документы, но не пропуская долгое время.
"Имея при себе документы и номерные знаки фейковой "республики" есть надежда на ускорение проезда, поэтому гражданин и прибегнул к этому, не имея такого желания", - отмечает Карпиленко
По ее словам, мужчина был пропущен через линию соприкосновения "в установленном порядке".
Теги: Донбасс, пограничники, ДНР, пункты пропуска, КПВВ
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