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Архив - Донецкая область

На оккупированной Донетчине "резервистов" учат убивать

10.02.2018 13:21
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На оккупированной Донетчине "резервистов" учат убивать

На полигоне в районе н.п.Маркино Новоазовского района (неподконтрольная правительству часть Донетчины) проводятся масштабные учения оккупационных войск ("1 АК ДНР") с задействованием "резервистов".

По данным группы "Информационное Сопротивление", ранее "резервисты" из числа гражданского населения района возрастом до 40 лет получили повестки с требованием принять участие в "сборах и учениях" под угрозой "административного или уголовного наказания" в случае не прибытия. Согласно повесткам, "сборы" будут проходить 2 недели, за участие в них "резервистам" обещано вознаграждение в 3 500 руб.



Теги: Донбасс, Новоазовский район, ДНР, оккупанты, резервисты
 
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