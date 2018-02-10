На оккупированной Донетчине "резервистов" учат убивать

10.02.2018 13:21

На полигоне в районе н.п.Маркино Новоазовского района (неподконтрольная правительству часть Донетчины) проводятся масштабные учения оккупационных войск ("1 АК ДНР") с задействованием "резервистов".



По данным группы "Информационное Сопротивление", ранее "резервисты" из числа гражданского населения района возрастом до 40 лет получили повестки с требованием принять участие в "сборах и учениях" под угрозой "административного или уголовного наказания" в случае не прибытия. Согласно повесткам, "сборы" будут проходить 2 недели, за участие в них "резервистам" обещано вознаграждение в 3 500 руб.