Несовершеннолетние, сбежавшие на Донетчине из центра социально-психологической реабилитации, заявили, что "лучше будут попрошайничать"

10.02.2018 17:43

В дежурную часть Добропольского отделения полиции (подконтрольная часть Донецкой области) обратились работники центра социально-психологической реабилитации г. Доброплоье. Они сообщили об исчезновении двух девушек 13-ти и 14-ти лет.



Правоохранители бросили все силы на поиски несовершеннолетних. Полицейские осуществляли подворовые обходы, чтобы получить любую информацию о возможном местонахождении юных беглянок. Ориентировка с приметами девушки были направлены всем нарядам и подразделениям полиции.



В итоге 14-летняя Милана была обнаружена полицейскими в Мирнограде (бывший Димитров), а 13-летняя Инна, которую уже ловили на этой неделе, нашлась в Покровске (бывший Красноармейск).



Несовершеннолетние заявили: "Чтобы нас не нашли, мы просто ходили по улицам. Мы лучше будем попрошайничать, чем жить в детском доме".