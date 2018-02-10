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Архив - Донецкая область

Несовершеннолетние, сбежавшие на Донетчине из центра социально-психологической реабилитации, заявили, что "лучше будут попрошайничать"

10.02.2018 17:43
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Несовершеннолетние, сбежавшие на Донетчине из центра социально-психологической реабилитации, заявили, что "лучше будут попрошайничать"

В дежурную часть Добропольского отделения полиции (подконтрольная часть Донецкой области) обратились работники центра социально-психологической реабилитации г. Доброплоье. Они сообщили об исчезновении двух девушек 13-ти и 14-ти лет.

Правоохранители бросили все силы на поиски несовершеннолетних. Полицейские осуществляли подворовые обходы, чтобы получить любую информацию о возможном местонахождении юных беглянок. Ориентировка с приметами девушки были направлены всем нарядам и подразделениям полиции.

В итоге 14-летняя Милана была обнаружена полицейскими в Мирнограде (бывший Димитров), а 13-летняя Инна, которую уже ловили на этой неделе, нашлась в Покровске (бывший Красноармейск).

Несовершеннолетние заявили: "Чтобы нас не нашли, мы просто ходили по улицам. Мы лучше будем попрошайничать, чем жить в детском доме".



Теги: Донбасс, Доброполье, полиция, беглецы, подростки
 
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