Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелы охватили оба региона

10.02.2018 13:39

Информационно-аналитический центр опубликовал новую карту, отобрадающую ситуацию в зоне АТО на начало суток текущих суток - 10 февраля.



Согласно карте, обстрелы охватили Луганщину и Донетчину, под ударами оказались многие позиции ВСУ. Напомним, что за прошедшие сутки было зафиксировано 11 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.