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Архив - Донецкая область

Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелы охватили оба региона

10.02.2018 13:39
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Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелы охватили оба региона

Информационно-аналитический центр опубликовал новую карту, отобрадающую ситуацию в зоне АТО на начало суток текущих суток - 10 февраля.

Согласно карте, обстрелы охватили Луганщину и Донетчину, под ударами оказались многие позиции ВСУ. Напомним, что за прошедшие сутки было зафиксировано 11 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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