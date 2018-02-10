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Архив - Донецкая область

Подходы к Широкино усеяли минами

10.02.2018 08:49
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Подходы к Широкино усеяли минами

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля), наблюдатели впервые зафиксировала мины возле Широкино.

Так, 7 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал около 85 противотанковых мин (неустановленного типа) в два ряда в поле вдоль восточной стороны дороги, на восточной окраине н. п. Водяное (подконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка).

На расстоянии около 3 км к северу от Широкино БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал как минимум 300 противотанковых мин в поле рядом с позициями Вооруженных сил Украины, а севернее дороги Е58 возле села — еще 300 противотанковых мин (неустановленного типа) уже на другом поле.

Восточнее Широкино, вблизи передовых позиций вооруженных формирований, БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 20 противотанковых мин (неустановленного типа), заложенных в два ряда через дорогу E58. На снимках от 5 августа 2017 года их не было.



Теги: Донбасс, беспилотник, мины, Широкино, СММ ОБСЕ
 
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