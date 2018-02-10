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Подходы к Широкино усеяли минами
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля), наблюдатели впервые зафиксировала мины возле Широкино.
Так, 7 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал около 85 противотанковых мин (неустановленного типа) в два ряда в поле вдоль восточной стороны дороги, на восточной окраине н. п. Водяное (подконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка).
На расстоянии около 3 км к северу от Широкино БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал как минимум 300 противотанковых мин в поле рядом с позициями Вооруженных сил Украины, а севернее дороги Е58 возле села — еще 300 противотанковых мин (неустановленного типа) уже на другом поле.
Восточнее Широкино, вблизи передовых позиций вооруженных формирований, БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 20 противотанковых мин (неустановленного типа), заложенных в два ряда через дорогу E58. На снимках от 5 августа 2017 года их не было.
Теги: Донбасс, беспилотник, мины, Широкино, СММ ОБСЕ
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