Подробности боевых действий в зоне АТО: 11 обстрелов против 5, а также - тяжелое ранение

10.02.2018 14:57

В Минобороны Украины обнародовали полную сводку событий с Донбасского фронта. К сожалению, возросла интенсивность огневых провокаций со стороны противника.



Всего за минувшие сутки зафиксировано 11 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Защитники Украины 5 раз открывали ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения.



Вследствие вражеских обстрелов 9 февраля один украинский военнослужащий получил ранения. Он был эвакуирован в медицинское учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – тяжелое.



На Луганском направлении зафиксировано 9 прицельных обстрелов оборонительных укреплений ВСУ.



В частности, из минометов калибра 82 мм российские оккупанты выпустили 5 мин по защитникам Новгородского. Вражеские обстрелы из вооружения БМП зафиксированы в районе Новоалександровки и Богуславского. Кроме этого, вблизи указанных населенных пунктов, а также в районе Луганского, Зайцево, Светлодарска оккупанты неоднократно вели огонь в сторону сил АТО из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



На Донецком направлении вчера в полдень состоялось 2 прицельных вражеских обстрела позиций украинских военнослужащих. Вблизи н.п. Пески зафиксирован обстрел позиций ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм, где противник выпустил 5 снарядов. В районе н.п. Славное состоялся вражеский обстрел из стрелкового оружия.



Напомним, что ранее была опубликована новая карта из зоны АТО.