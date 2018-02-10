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Подробности боевых действий в зоне АТО: 11 обстрелов против 5, а также - тяжелое ранение
В Минобороны Украины обнародовали полную сводку событий с Донбасского фронта. К сожалению, возросла интенсивность огневых провокаций со стороны противника.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 11 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Защитники Украины 5 раз открывали ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Вследствие вражеских обстрелов 9 февраля один украинский военнослужащий получил ранения. Он был эвакуирован в медицинское учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – тяжелое.
На Луганском направлении зафиксировано 9 прицельных обстрелов оборонительных укреплений ВСУ.
В частности, из минометов калибра 82 мм российские оккупанты выпустили 5 мин по защитникам Новгородского. Вражеские обстрелы из вооружения БМП зафиксированы в районе Новоалександровки и Богуславского. Кроме этого, вблизи указанных населенных пунктов, а также в районе Луганского, Зайцево, Светлодарска оккупанты неоднократно вели огонь в сторону сил АТО из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
На Донецком направлении вчера в полдень состоялось 2 прицельных вражеских обстрела позиций украинских военнослужащих. Вблизи н.п. Пески зафиксирован обстрел позиций ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм, где противник выпустил 5 снарядов. В районе н.п. Славное состоялся вражеский обстрел из стрелкового оружия.
Напомним, что ранее была опубликована новая карта из зоны АТО.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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