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Архив - Донецкая область

Появились подробности убийства полицейским мирного жителя в зоне АТО

10.02.2018 12:11
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Появились подробности убийства полицейским мирного жителя в зоне АТО

В полиции Донетчины подтвердили информацию пресс-центра штаба АТО, что этой ночью правоохранитель убил гражданского. ЧП произошло в Бахмутском районе.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 10 февраля, около часа ночи, отмечает сайт полиции Донетчины.

Установлено, что полицейский прибыл в Донецкую область в подкрепление из другой области. Во время конфликта на бытовой почве им было применено табельное огнестрельное оружие в отношении гражданского лица. В момент происшествия он находился вне службы в гражданской одежде.

Потерпевший, житель г.Часов Яр (Бахмутский район), 1969 года рождения. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Факт квалифицирован по ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о передаче дела в органы прокуратуры. Полицейского задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Теги: Донбасс, убийство, полиция
 
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