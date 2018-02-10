Полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков

10.02.2018 15:34

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин рассказал о результатах деятельности правоохранителей прифронтового региона в 2017 году.



"По раскрытию тяжких преступлений мы входим в десятку лучших, а уровень преступности на Донетчине остается одним из самых низких в Украине, - отметил генерал в интервью comments.ua. - В целом, в 2017 году наблюдается снижение зарегистрированных уголовных преступлений - на 15,6% (23 тысячи, что на 4,3 тысячи меньше, чем в 2016-м). В том числе, на 22% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (7355), а их раскрытие выросло на 9%. Уровень раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений у нас достигает 80-90%. Из 120 убийств раскрыто 109, из 150 фактов нанесения тяжких телесных повреждений - 131, со смертельным исходом - 36 из 44".



По словам Николая Семенишина, из незаконного оборота за год изъято 203 единицы огнестрельного оружия (в 2016-м – 176), 85 гранатометов, 1361 граната, более 225 тысяч патронов и 190,8 кг взрывчатки.



"Так, в сентябре 2017-го в Центральном районе Мариуполя нашли схрон, оставленный боевиками еще в 2014-м. В покинутом гараже обнаружили авто с 11 единицами огнестрельного нарезного оружия, украденного во время захвата военной части в Мариуполе в апреле 2014-го", - делится главный правоохранитель Донетчины.

Постоянно идет работа по выявлению членов незаконных вооруженных формирований. В частности, полицейские совместно с представителями Нацгвардии, ВСУ провели в 2017-м 167 оперативно-профилактических отработок.



"В течение года было сообщено о подозрении около 300 участникам НВФ и их пособникам. Основную часть задержали, а около 60 объявлены в розыск (как правило, они находятся на временно неподконтрольной территории), - продолжает генерал. - В сфере противодействия торговле людьми направлено в суд 34 уголовных производства".



Также за 12 месяцев удалось задокументировать и остановить деятельность 10 организованных преступных группировок, в том числе – одного бандформирования. Изъято 182 кг наркотических веществ.



"В рамках реорганизации, с сентября на дорогах региона действует 44 группы реагирования патрульной полиции, - отмечает Николай Семенишин. - С того времени они отработали около 21 тысячи сообщений от граждан, остановили около тысячи потенциальных убийц за рулем (водители в состоянии опьянения)".



"Недорабатываем пока в раскрытии мошенничеств (из 1557 зарегистрированных раскрыто только 303) и краж всех форм собственности (из 11 141 зарегистрированных раскрыто лишь 3 604), - признался глава ГУ Нацполиции Донетчины. - Будем усиливать работу в этих направлениях".