- Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе21:01
- Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке20:53
- Продать жилье в ОРДЛО становится всё сложнее19:55
- Как Волкер пытается спасти Донбасс19:32
- Жебривский заявил, что Россия дотирует оккупированный Донбасс19:20
- Ловля Vodafone: новая "забава" в ОРДО19:03
- Часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену18:42
- В "ДНР" прицепились к прицепу СММ ОБСЕ18:21
- В зоне АТО произошел всего один обстрел18:07
- На двух донбасских КПВВ нашли следы "ДНР"17:54
Полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков
Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин рассказал о результатах деятельности правоохранителей прифронтового региона в 2017 году.
"По раскрытию тяжких преступлений мы входим в десятку лучших, а уровень преступности на Донетчине остается одним из самых низких в Украине, - отметил генерал в интервью comments.ua. - В целом, в 2017 году наблюдается снижение зарегистрированных уголовных преступлений - на 15,6% (23 тысячи, что на 4,3 тысячи меньше, чем в 2016-м). В том числе, на 22% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (7355), а их раскрытие выросло на 9%. Уровень раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений у нас достигает 80-90%. Из 120 убийств раскрыто 109, из 150 фактов нанесения тяжких телесных повреждений - 131, со смертельным исходом - 36 из 44".
По словам Николая Семенишина, из незаконного оборота за год изъято 203 единицы огнестрельного оружия (в 2016-м – 176), 85 гранатометов, 1361 граната, более 225 тысяч патронов и 190,8 кг взрывчатки.
"Так, в сентябре 2017-го в Центральном районе Мариуполя нашли схрон, оставленный боевиками еще в 2014-м. В покинутом гараже обнаружили авто с 11 единицами огнестрельного нарезного оружия, украденного во время захвата военной части в Мариуполе в апреле 2014-го", - делится главный правоохранитель Донетчины.
Постоянно идет работа по выявлению членов незаконных вооруженных формирований. В частности, полицейские совместно с представителями Нацгвардии, ВСУ провели в 2017-м 167 оперативно-профилактических отработок.
"В течение года было сообщено о подозрении около 300 участникам НВФ и их пособникам. Основную часть задержали, а около 60 объявлены в розыск (как правило, они находятся на временно неподконтрольной территории), - продолжает генерал. - В сфере противодействия торговле людьми направлено в суд 34 уголовных производства".
Также за 12 месяцев удалось задокументировать и остановить деятельность 10 организованных преступных группировок, в том числе – одного бандформирования. Изъято 182 кг наркотических веществ.
"В рамках реорганизации, с сентября на дорогах региона действует 44 группы реагирования патрульной полиции, - отмечает Николай Семенишин. - С того времени они отработали около 21 тысячи сообщений от граждан, остановили около тысячи потенциальных убийц за рулем (водители в состоянии опьянения)".
"Недорабатываем пока в раскрытии мошенничеств (из 1557 зарегистрированных раскрыто только 303) и краж всех форм собственности (из 11 141 зарегистрированных раскрыто лишь 3 604), - признался глава ГУ Нацполиции Донетчины. - Будем усиливать работу в этих направлениях".
Теги: Донбасс, оружие, полиция, криминал
- "Страну никакая полиция не спасет", - телеканал Кремля запустил очередной фейк об Украине (ВИДЕО)
- Капитан корабля-украинец хотел покончить с собой
- На Донетчине полиция разоблачила диверсионно-разведывательную группу противника
- Легалізація зброї в Україні: експерт розповів про страшні наслідки
- В бюджетном запросе администрации Трампа предусмотрено летальное оружие для Украины
- Охотники с блокпостов: выявлены схрон, наркотики, грузы-нелегалы и возможные боевики
- Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе21:01
- Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке20:53
- В ОРЛО взбунтовались шахтеры: опубликовано видео20:39
- Продать жилье в ОРДЛО становится всё сложнее19:55
- Как Волкер пытается спасти Донбасс19:32
- Жебривский заявил, что Россия дотирует оккупированный Донбасс19:20
- Ловля Vodafone: новая "забава" в ОРДО19:03
- Часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену18:42
- В "ДНР" прицепились к прицепу СММ ОБСЕ18:21
- В зоне АТО произошел всего один обстрел18:07
- Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе21:01
- Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке20:53
- В ОРЛО взбунтовались шахтеры: опубликовано видео20:39
- Продать жилье в ОРДЛО становится всё сложнее19:55
- Как Волкер пытается спасти Донбасс19:32
- Жебривский заявил, что Россия дотирует оккупированный Донбасс19:20
- Ловля Vodafone: новая "забава" в ОРДО19:03
- Часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену18:42
- В "ДНР" прицепились к прицепу СММ ОБСЕ18:21
- В зоне АТО произошел всего один обстрел18:07
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали