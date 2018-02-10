- Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе21:01
- Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке20:53
- Продать жилье в ОРДЛО становится всё сложнее19:55
- Как Волкер пытается спасти Донбасс19:32
- Жебривский заявил, что Россия дотирует оккупированный Донбасс19:20
- Ловля Vodafone: новая "забава" в ОРДО19:03
- Часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену18:42
- В "ДНР" прицепились к прицепу СММ ОБСЕ18:21
- В зоне АТО произошел всего один обстрел18:07
- На двух донбасских КПВВ нашли следы "ДНР"17:54
Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко уерен, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира в регионе.
"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемой участка между Украиной и Россией", - написал президент сегодня на своей странице в соцсети Фейсбук.
Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ.
Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер уже четырежды встречался с советником президента РФ Владимира Путина – Вячеславом Сурковым, обговаривая, в том числе, тему миротворцев на Донбассе. Но пока подвижек в этом направлении нет.
Читайте также:
Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном
Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?
Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"
Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину
Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия
Как Волкер пытается спасти Донбасс
Теги: Донбасс, ООН, Порошенко, миротворцы
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- Это просто потрясающе! Трамп, Макрон, Грибаускайте, а вместе с ними и весь мир готовы стоять за Украину в борьбе с агрессором Российской Федерацией! – Порошенко
- Благодаря минскому процессу все страны мира объединились вокруг Украины и усилили давление на РФ, - Луценко
- Порошенко: США поддержали размещение миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса
- Порошенко заявил в ООН о ядерном обмане Украины, которую превратили в полигон
- Россия использует Крым как форпост для военной операции в Сирии – Порошенко
- Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке20:53
- В ОРЛО взбунтовались шахтеры: опубликовано видео20:39
- Продать жилье в ОРДЛО становится всё сложнее19:55
- Как Волкер пытается спасти Донбасс19:32
- Жебривский заявил, что Россия дотирует оккупированный Донбасс19:20
- Ловля Vodafone: новая "забава" в ОРДО19:03
- Часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену18:42
- В "ДНР" прицепились к прицепу СММ ОБСЕ18:21
- В зоне АТО произошел всего один обстрел18:07
- На двух донбасских КПВВ нашли следы "ДНР"17:54
- Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке20:53
- В ОРЛО взбунтовались шахтеры: опубликовано видео20:39
- Продать жилье в ОРДЛО становится всё сложнее19:55
- Как Волкер пытается спасти Донбасс19:32
- Жебривский заявил, что Россия дотирует оккупированный Донбасс19:20
- Ловля Vodafone: новая "забава" в ОРДО19:03
- Часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену18:42
- В "ДНР" прицепились к прицепу СММ ОБСЕ18:21
- В зоне АТО произошел всего один обстрел18:07
- На двух донбасских КПВВ нашли следы "ДНР"17:54
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали