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Прокуратура: мужчину в Часов Яре убил инспектор штаба батальона "Днепр-1"
Прокуратура Донецкой области поделилась новыми подробностями убийства, которое минувшей ночью совершил правоохранитель в Бахмутском районе.
Установлено, что 9 февраля в г. Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару. Гости в течение вечера распивали спиртные напитки, потом женщина знакомого пошла домой, а хозяйка квартиры легла спать.
Проснулась она от криков и ругани мужчин, которые выясняли между собой отношения. Когда хозяйка побежала на кухню посмотреть, что произошло, ее якобы ударили по голове, от чего она потеряла сознание и упала на пол.
Во время ссоры 48-летний сотрудник батальона "Днепр-1" совершил в 48-летнего оппонента выстрел из табельного оружия, от чего последний скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Полицейский-убийца задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Теги: Донбасс, убийство, полиция, прокуратура
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