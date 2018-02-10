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Прокуратура: мужчину в Часов Яре убил инспектор штаба батальона "Днепр-1"

10.02.2018 12:29
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Прокуратура: мужчину в Часов Яре убил инспектор штаба батальона "Днепр-1"

Прокуратура Донецкой области поделилась новыми подробностями убийства, которое минувшей ночью совершил правоохранитель в Бахмутском районе.

Установлено, что 9 февраля в г. Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару. Гости в течение вечера распивали спиртные напитки, потом женщина знакомого пошла домой, а хозяйка квартиры легла спать.

Проснулась она от криков и ругани мужчин, которые выясняли между собой отношения. Когда хозяйка побежала на кухню посмотреть, что произошло, ее якобы ударили по голове, от чего она потеряла сознание и упала на пол.

Во время ссоры 48-летний сотрудник батальона "Днепр-1" совершил в 48-летнего оппонента выстрел из табельного оружия, от чего последний скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейский-убийца задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.



Теги: Донбасс, убийство, полиция, прокуратура
 
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