Расстрел Донбасса: били всем – от стрелкового до минометов

10.02.2018 07:15

За прошедшие сутки, 9 февраля, опорные пункты Вооруженных Сил Украины на донбасском фронте подверглись 11 обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.



На Донецком направлении противник, в светлое время суток обстреливал позиции украинских защитников из минометов различных калибров вокруг Песок, а из стрелкового оружия - вблизи Славного, сообщает пресс-центр штаба АТО.



На Луганском направлении днем из пехотного вооружения оккупанты нарушали перемирие на подступах к Луганскому и Зайцево. В вечернее время из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям сил АТО вблизи Светлодарска. Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитникам Новоалександровки и Богуславского, а минометы калибра 82-мм - по защитникам Новгородского.



Всего за прошедшие сутки зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов противника один военнослужащий сил АТО получил ранения.