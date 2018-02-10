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Расстрел Донбасса: били всем – от стрелкового до минометов
За прошедшие сутки, 9 февраля, опорные пункты Вооруженных Сил Украины на донбасском фронте подверглись 11 обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.
На Донецком направлении противник, в светлое время суток обстреливал позиции украинских защитников из минометов различных калибров вокруг Песок, а из стрелкового оружия - вблизи Славного, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении днем из пехотного вооружения оккупанты нарушали перемирие на подступах к Луганскому и Зайцево. В вечернее время из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям сил АТО вблизи Светлодарска. Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитникам Новоалександровки и Богуславского, а минометы калибра 82-мм - по защитникам Новгородского.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов противника один военнослужащий сил АТО получил ранения.
Теги: Донбасс, АТО, обстрелы, минометы
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