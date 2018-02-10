Российская агрессия может быть выгодна кому-то из руководства Украины

10.02.2018 14:33

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко предполагает, что российская агрессия, унесшая жизни тысяч украинцев и сделавшая миллионы переселенцами, может быть выгодна кому-то из украинского руководства.



"Есть такое в психологии и конфликтологии понятие, как интегративная функция конфликта. Во время войны с внешним врагом народ объединяется вокруг руководства", - объясняет эксперт на radiosvoboda.org



По мнению Жовниренко, на фоне возможного полномасштабного наступления России особенно важно внутреннее единство. "Распри у нас в Украине преимущественно имеют одну главную тему: преодолейте коррупцию, дайте антикоррупционный суд, преодолейте нечестные суды вообще в Украине. Если бы украинское руководство хотело преодолеть распри, оно должно было бы убрать причины этих распрей", - отмечает председатель правления ЦСИ.



Кроме того, Жовниренко считает целесообразным создавать отряды территориальной обороны в населенных пунктах, привлекая местных ветеранов АТО.



"Соединенные Штаты и Европа, то, что они будут делать, они будут делать значительно лучше, если мы будем сами думать о своей обороне, усиливать свою оборону, усиливать экономику, и самое главное - когда мы преодолеем внутри олигархократию. Когда Украина станет на рельсы экономических, социальных реформ, а не того, что сейчас", - убежден эксперт.



Жовниренко также предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе.