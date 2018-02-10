- Зона АТО: реальные угрозы и страшные прогнозы16:49
- Боевики "ДНР" получили новое оружие из РФ16:40
- Мины у Зернового: новые данные от СММ ОБСЕ с Донбасса16:20
- Захарченко высказался о Минских соглашениях16:09
- Стали известны тенденции расселения переселенцев в Украине: ИНФОГРАФИКА15:50
- Полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков15:34
- Подробности боевых действий в зоне АТО: 11 обстрелов против 5, а также - тяжелое ранение14:57
- "Сколько людей еще должны погибнуть?" В Краматорске открыли памятный знак жертвам необъявленной войны14:47
- Российская агрессия может быть выгодна кому-то из руководства Украины14:33
- Мужчину с монетами и орденами задержали в КПВВ "Гнутово"14:15
Российская агрессия может быть выгодна кому-то из руководства Украины
Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко предполагает, что российская агрессия, унесшая жизни тысяч украинцев и сделавшая миллионы переселенцами, может быть выгодна кому-то из украинского руководства.
"Есть такое в психологии и конфликтологии понятие, как интегративная функция конфликта. Во время войны с внешним врагом народ объединяется вокруг руководства", - объясняет эксперт на radiosvoboda.org
По мнению Жовниренко, на фоне возможного полномасштабного наступления России особенно важно внутреннее единство. "Распри у нас в Украине преимущественно имеют одну главную тему: преодолейте коррупцию, дайте антикоррупционный суд, преодолейте нечестные суды вообще в Украине. Если бы украинское руководство хотело преодолеть распри, оно должно было бы убрать причины этих распрей", - отмечает председатель правления ЦСИ.
Кроме того, Жовниренко считает целесообразным создавать отряды территориальной обороны в населенных пунктах, привлекая местных ветеранов АТО.
"Соединенные Штаты и Европа, то, что они будут делать, они будут делать значительно лучше, если мы будем сами думать о своей обороне, усиливать свою оборону, усиливать экономику, и самое главное - когда мы преодолеем внутри олигархократию. Когда Украина станет на рельсы экономических, социальных реформ, а не того, что сейчас", - убежден эксперт.
Жовниренко также предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, агрессия, АТО
- Три опасности отказа от оккупированного Донбасса
- Прогноз для Донбасса: "Будут продолжаться война малых групп, обстрелы, блокада с обеих сторон, подрывы и смерти"
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину
- Экс-президент Украины Леонид Кравчук: "Россия всё больше теряет авторитет тем, что она ведет войну на украинской территории"
- Битва за Донбасс: что нас ждет дальше?
- Политолог: США делают ставку на Украину, а Россия может развалиться
- После освобождения: как в Екатериновку возвращается украинская власть17:19
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе17:02
- Зона АТО: реальные угрозы и страшные прогнозы16:49
- Боевики "ДНР" получили новое оружие из РФ16:40
- Мины у Зернового: новые данные от СММ ОБСЕ с Донбасса16:20
- Захарченко высказался о Минских соглашениях16:09
- Стали известны тенденции расселения переселенцев в Украине: ИНФОГРАФИКА15:50
- Полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков15:34
- На Донбассе вырос новый блокпост15:13
- Подробности боевых действий в зоне АТО: 11 обстрелов против 5, а также - тяжелое ранение14:57
- После освобождения: как в Екатериновку возвращается украинская власть17:19
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе17:02
- Зона АТО: реальные угрозы и страшные прогнозы16:49
- Боевики "ДНР" получили новое оружие из РФ16:40
- Мины у Зернового: новые данные от СММ ОБСЕ с Донбасса16:20
- Захарченко высказался о Минских соглашениях16:09
- Стали известны тенденции расселения переселенцев в Украине: ИНФОГРАФИКА15:50
- Полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков15:34
- На Донбассе вырос новый блокпост15:13
- Подробности боевых действий в зоне АТО: 11 обстрелов против 5, а также - тяжелое ранение14:57
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Российское командование новым распоряжением попыталось запугать боевиков “Л/ДНР”, решивших удрать из Донбасса, - подробности
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО