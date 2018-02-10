С утра свободнее всего было у КПВВ "Новотроицкое"

10.02.2018 09:45

Как сообщает Госпогранслужба Украины, сегодня в КПВВ у линии соприкосновения на Донетчине скопилось 440 авто.

С утр на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/70; "Марьинка" - 50/90; "Новотроицкое" - 50/10; "Гнутово" - 60/50.



Напомним, что за прошедшие сутки, 9 февраля, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, наблюдалось увеличение пассажиро транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.