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Архив - Донецкая область

С утра свободнее всего было у КПВВ "Новотроицкое"

10.02.2018 09:45
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С утра свободнее всего было у КПВВ "Новотроицкое"

Как сообщает Госпогранслужба Украины, сегодня в КПВВ у линии соприкосновения на Донетчине скопилось 440 авто.

С утр на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/70; "Марьинка" - 50/90; "Новотроицкое" - 50/10; "Гнутово" - 60/50.

Напомним, что за прошедшие сутки, 9 февраля, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, наблюдалось увеличение пассажиро транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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