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Архив - Донецкая область

Штурм линии разграничения: нагрузка растет

10.02.2018 09:04
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Штурм линии разграничения: нагрузка растет

За прошедшие сутки, 9 февраля, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, наблюдалось увеличение пассажиро транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, через КПВВ вчера последовало 37200 человек и 5000 транспортных средств.

Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорск" - 8540 человек и 1055 транспортных средств;

"Марьинка" - 9075 человек и 1705 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6720 человек и 1280 транспортных средств;

"Гнутово" - 4250 человек и 1000 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8530 человек.



Теги: Донбасс, нагрузка, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, пассажиропоток
 
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