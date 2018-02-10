Штурм линии разграничения: нагрузка растет

10.02.2018 09:04

За прошедшие сутки, 9 февраля, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, наблюдалось увеличение пассажиро транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, через КПВВ вчера последовало 37200 человек и 5000 транспортных средств.



Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Майорск" - 8540 человек и 1055 транспортных средств;



"Марьинка" - 9075 человек и 1705 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 6720 человек и 1280 транспортных средств;



"Гнутово" - 4250 человек и 1000 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 8530 человек.