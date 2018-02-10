Славянск стал безопаснее

10.02.2018 13:27

К общеобластной программе "Безопасная Донетчина" присоединился и Славянск. В городе установлены 12 камер интеллектуального видеонаблюдения.



Как сообщает сайт полиции Донетины, в рамках программы Славянского городского совета "Безопасный город" были выделены средства на закупку 12 интеллектуальных видеокамер. Камеры фиксируют движение транспорта и передвижения жителей на основных направлениях, передают информацию на мониторы дежурных и извещают специальным звуковым сигналом о выявлении правонарушения. Система способна самостоятельно, без вмешательства человека, идентифицировать лиц, представляющих оперативный интерес, и определить, находится ли автомобиль в розыске.



Все камеры подключены к Единому аналитическому сервисному центру (UASC), который расположен в Мариуполе. Информация с них поступает в UASC в течение 15 секунд.



Интеллектуальное видеонаблюдение позволяет максимально быстро реагировать на любые происшествия, предупреждать правонарушения и раскрывать преступления по "горячим следам".



На данный момент в Донецкой области уже работают более 60 интеллектуальных видеокамер - в Мариуполе, Славянске, Покровске, Великой Новоселке и прифронтовом Новгородском.