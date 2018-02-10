Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Славянск стал безопаснее

10.02.2018 13:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Славянск стал безопаснее

К общеобластной программе "Безопасная Донетчина" присоединился и Славянск. В городе установлены 12 камер интеллектуального видеонаблюдения.

Как сообщает сайт полиции Донетины, в рамках программы Славянского городского совета "Безопасный город" были выделены средства на закупку 12 интеллектуальных видеокамер. Камеры фиксируют движение транспорта и передвижения жителей на основных направлениях, передают информацию на мониторы дежурных и извещают специальным звуковым сигналом о выявлении правонарушения. Система способна самостоятельно, без вмешательства человека, идентифицировать лиц, представляющих оперативный интерес, и определить, находится ли автомобиль в розыске.

Все камеры подключены к Единому аналитическому сервисному центру (UASC), который расположен в Мариуполе. Информация с них поступает в UASC в течение 15 секунд.

Интеллектуальное видеонаблюдение позволяет максимально быстро реагировать на любые происшествия, предупреждать правонарушения и раскрывать преступления по "горячим следам".

На данный момент в Донецкой области уже работают более 60 интеллектуальных видеокамер - в Мариуполе, Славянске, Покровске, Великой Новоселке и прифронтовом Новгородском.



Теги: Донбасс, безопасность, Славянск, полиция, видеокамеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх