- Зона АТО: реальные угрозы и страшные прогнозы16:49
- Боевики "ДНР" получили новое оружие из РФ16:40
- Мины у Зернового: новые данные от СММ ОБСЕ с Донбасса16:20
- Захарченко высказался о Минских соглашениях16:09
- Стали известны тенденции расселения переселенцев в Украине: ИНФОГРАФИКА15:50
- Полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков15:34
- Подробности боевых действий в зоне АТО: 11 обстрелов против 5, а также - тяжелое ранение14:57
- "Сколько людей еще должны погибнуть?" В Краматорске открыли памятный знак жертвам необъявленной войны14:47
- Российская агрессия может быть выгодна кому-то из руководства Украины14:33
- Мужчину с монетами и орденами задержали в КПВВ "Гнутово"14:15
Стали известны тенденции расселения переселенцев в Украине: ИНФОГРАФИКА
В Украине зафиксировано увеличение количества внутренне перемещенных лиц в Киеве и Донецкой области. Меньше всего переселенцев – на западе страны.
Как изменилось количество переселенцев в 2016-2017 годах, согласно данным Министерства социальной политики Украины, проанализировало "Слово і діло".
По сравнению с 2016 годом количество ВПЛ в Украине уменьшилось почти на 157 тысяч: если в 2016 году было зарегистрировано 1 млн 650 тыс. 410 переселенцев, то в прошлом году – 1 млн 493 тыс. 536.
Соответственно, из-за этого снизилась сумма адресной помощи для покрытия расходов на проживание – до 2 млрд 798 млн 873 тыс. 862 грн (минус 4%, или 111 млн 607 тыс. 708 грн).
Больше всего переселенцев по итогам прошлого года проживало в Донецкой области – 541 тыс. 37 человек. На втором месте – Луганская область (296 тыс. 639). При этом, если в Донецкой области количество ВПЛ сократилось, то в Луганской, наоборот, увеличилось.
Продолжает расти количество переселенцев в столице: в 2017-м в Киеве зафиксировано чуть более 158 тыс. ВПЛ (по сравнению со 157 345 в 2016 году).
Резко упало количество ВПЛ в Запорожской области – до 54,3 тыс. Почти в 2 раза – в Кировоградской и Житомирской областях.
Меньше всего переселенцев по-прежнему проживают на западе Украины. Так, в Черновицкой области в прошлом году проживали всего 2 тыс. 470 переселенцев, а во Львовской – около 12 тыс.
Теги: Украина, Донбасс, переселенцы, ВПЛ
- Бунт беженцев: что дальше?
- Заложники ситуации или виновники войны на Донбассе - как в Украине относятся к переселенцам
- Переселенцы восстали против новых испытаний
- Міністерство соціальної політики відповіло на ТОП-5 запитань що до внутрішньо переміщених осіб
- Потрясающая новость для переселенцев
- Мариуполь стал таким первым в Украине
- После освобождения: как в Екатериновку возвращается украинская власть17:19
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе17:02
- Зона АТО: реальные угрозы и страшные прогнозы16:49
- Боевики "ДНР" получили новое оружие из РФ16:40
- Мины у Зернового: новые данные от СММ ОБСЕ с Донбасса16:20
- Захарченко высказался о Минских соглашениях16:09
- Стали известны тенденции расселения переселенцев в Украине: ИНФОГРАФИКА15:50
- Полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков15:34
- На Донбассе вырос новый блокпост15:13
- Подробности боевых действий в зоне АТО: 11 обстрелов против 5, а также - тяжелое ранение14:57
- После освобождения: как в Екатериновку возвращается украинская власть17:19
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе17:02
- Зона АТО: реальные угрозы и страшные прогнозы16:49
- Боевики "ДНР" получили новое оружие из РФ16:40
- Мины у Зернового: новые данные от СММ ОБСЕ с Донбасса16:20
- Захарченко высказался о Минских соглашениях16:09
- Стали известны тенденции расселения переселенцев в Украине: ИНФОГРАФИКА15:50
- Полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков15:34
- На Донбассе вырос новый блокпост15:13
- Подробности боевых действий в зоне АТО: 11 обстрелов против 5, а также - тяжелое ранение14:57
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Российское командование новым распоряжением попыталось запугать боевиков “Л/ДНР”, решивших удрать из Донбасса, - подробности
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО