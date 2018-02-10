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Стало известно, сколько ВПЛ получают пенсию на подконтрольной части Донбасса
Начальник отдела организационной работы и связей с общественностью Пенсионного фонда Украины Анна Швец озвучила сведения о количестве переселенцев-пенсионеров на подконтрольной правительству части Донетчины и Луганщины.
В Луганской области сейчас находится на учете 127 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из числа пенсионеров при общем количестве – почти 318 тыс.
В Донецкой области общая списочная численность пенсионеров по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 143,9 тыс. человек и на 1 января составила 1243 тыс. человек, в том числе 474,2 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц.
Наа выплату пенсий в 2017 году на Луганщине направлено 9,5 млрд грн. После пересчета в октябре прошлого года средний размер пенсий составил 3 тыс. грн. Некоторые суммы повышений в регионе доходят до тыс. грн. Наибольшее повышение коснулись пенсий именно внутренне перемещенных лиц, поскольку среди них значительное количество – шахтеры и металлурги.
В Донецкой области в течение 2017 года выплачено пенсий на сумму 25,8 млрд грн. После пересчета средняя пенсия выросла на 1 192,20 грн. (или на 57%) и составляет 3,28 тыс. грн.
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Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ, пенсии
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