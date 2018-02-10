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Архив - Донецкая область

Три года назад Краматорск пережил адский обстрел

10.02.2018 07:04
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Три года назад Краматорск пережил адский обстрел

10 февраля - третья годовщина памяти жертв, пострадавших в результате обстрела мирного Краматорска пророссийскими террористами.

С территории неподконтрольной украинской власти незаконными вооруженными формированиями был совершен ракетный обстрел из крупнокалиберных систем залпового огня.


"10 февраля 2015-го. Краматорск. Адский огонь из российских установок БМ-30 "Смерч" по аэродрому и жилым кварталам города. Кассетные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями. 17 погибших, 64 раненых, среди них - пятеро детей, - напоминает губернатор Донетчины Павел Жебривский. - Три года прошло с того дня. И та трагедия для всего мира уже стала историей - сухими фактами российско-украинской войны, одним из преступлений Российской Федерации и ее адептов против народа Украины. Но здесь, в Краматорске, тот и его очередную годовщину до сих пор - острая боль, незаживающая рана, печаль и слезы. Жители Краматорска помнят, как гудели снаряды, несущие смерть. Помнят погибших на улицах родного города. Помнят, кто это сделал".

Глава ОГА отмечает: "Эта память делает нас сильными. Она питает наши сердца стремлением победы, благодарностью к тем, кто ее приближает, и верой в то, что вскоре благодаря нашим совместным усилиям на нашу землю вернется мир. Вечная слава героям, защищают нашу землю от российского агрессора. Светлая память и вечный покой погибшим. Мир - всем нам".



Теги: Донбасс, Краматорск, жертвы, обстрелы, террористы, оккупанты
 
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