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Архив - Донецкая область

В Макеевке травмировался шахтер

10.02.2018 08:17
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В Макеевке травмировался шахтер

В Червоногвардейском районе Макеевке (неподконтрольная часть Донетчины) на шахте "Щегловская-Глубокая" вчера зафиксирован случай производственного травматизма.

Горноспасатели оказали помощь проходчику (1977 г.р.), который был травмирован при работе под землей. Автомобилем пострадавший был доставлен в больницу, сообщает т.н. "мчс" ОРДО.



Теги: Донбасс, шахтер , Макеевка, травма
 
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