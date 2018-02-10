В Макеевке травмировался шахтер

10.02.2018 08:17

В Червоногвардейском районе Макеевке (неподконтрольная часть Донетчины) на шахте "Щегловская-Глубокая" вчера зафиксирован случай производственного травматизма.



Горноспасатели оказали помощь проходчику (1977 г.р.), который был травмирован при работе под землей. Автомобилем пострадавший был доставлен в больницу, сообщает т.н. "мчс" ОРДО.