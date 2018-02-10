В зоне АТО произошел всего один обстрел

10.02.2018 18:07

Сегодня, 10 февраля, напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. С начала суток зафиксирован всего один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск.



По данным пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении противник из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал.



"Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки во вражеском стане и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации", - отмечает пресс-центр штаба АТО.