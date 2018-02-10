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Архив - Донецкая область

Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам

10.02.2018 08:30
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Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам

Главарь "ДНР" Александр Захарченко еще в декабре поручил "руководителям" городов и районов ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) провести инвентаризацию бомбоубежищ и обеспечить их всем необходимым на случай обстрелов.

Вчера Захарченко рассазал, как выполняется его поручение. "Где-то к этому вопросу отнеслись ответственно и сделали в кратчайшие сроки все необходимое. Где-то спустя рукава это делают. Где-то вообще ничего не делалось. Но это вопрос находится под моим контролем. Три раза в месяц выезжает специальная комиссия, которая проверяет бомбоубежища", - заявил главарь "ДНР".

По его словам, готовы 60% бомбоубежищ.

"Больше всего проблем в тыловых городах, которые расслабились, понимают, что уже не стреляют и, скорее всего, стрелять никогда не будут. Но мы это пресекаем. Везде должны быть бомбоубежища. Наше население должно быть гарантированно обеспечено убежищем для нахождения в нем какое-то определенное время", - заявил Захарченко.

Эти его заявления уже вызвали панику в соцсетях. Местные жители отмечают тенденцию: как только главари "ДНР" анонсируют обстрелы, те обязательно происходят. И стреляют сами оккупанты, продолжая поддерживать градус конфликта и ненависти.



Теги: Донбасс, ДНР, обстрелы, Захарченко, ОРДО
 
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