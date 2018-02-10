Жебривский заявил, что Россия дотирует оккупированный Донбасс

10.02.2018 19:20

Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель военно-гражданской администрации региона Павел Жебривский прокомментировал низкие цены на ЖКХ в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория).



По словам Жебривского, на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей тарифы на услуги ЖКХ остались на уровне 2013 года. И сейчас они ниже, чем в Украине и России.



"Там намного ниже цены, раза в 3-4. На сегодняшний день на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей цены на газ намного ниже, чем в России. Фактически Россия просто дотирует население тех территорий. Ключевое "завоевание" так называемых "властей ДНР/ЛНР", что к ним никакого отношения не имеет, это низкие цены на коммуналку", - заявил Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".



По его словам, цены на коммунальные услуги – единственное, чем могут похвастаться перед людьми "власти" псевдореспублик. Хоть это и не их заслуга.



"Если сегодня на территории, контролируемой украинской властью, мы раза 3-4 пересчитывали стоимость воды, то на той территории цены фактически остались 2013 года. Из-за этого долги растут катастрофически для "Воды Донбасса". Они законсервировали эту ситуацию, и это, наверное, одно из самых "важных достижений", о которых они говорят", - подчеркнул Жебривский.