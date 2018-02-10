Зона АТО: реальные угрозы и страшные прогнозы

10.02.2018 16:49

Несмотря на заключенное накануне нового года перемирие, обстрелы в январе не прекратились. Из хорошего: их стало в разы меньше, а крупный калибр практически не применяется. Из плохого - без потерь в рядах ВСУ в январе прошли лишь 6 дней.



Вот как описывает январскую ситуацию в зоне АТО издание comments.ua:



"Незадолго до нового года члены Трехсторонней контактной группы (ТКГ) минских переговорщиков по разрешению конфликта на Донбассе договорилась об установлении очередного бессрочного режима прекращения огня на Донбассе. "Новогоднее-рождественское" перемирие стартовало 23 декабря. С ним мы и вошли в 2018-й.



Согласно данным пресс-центра штаба АТО и информационно-аналитического центра нацбезопасности (последний ежесуточно публикует карту обстрелов), максимальное количество нарушений прекращения огня в январе зафиксировано 12-го числа – 10. Для сравнения: в декабре максимальное число обстрелов составило 39, а среднее – за 20… То есть, прогресс – налицо.



23 января (во время визита спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера в Киев) в зоне АТО и вовсе стояла абсолютная тишина. Были дни, когда случилось всего 1-2 обстрела. Как правило, в ход шло стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных модификаций. Но использовалось и якобы отведенное вооружение.



"Хотя в целом количество обстрелов со стороны РФ / ОРДЛО стало меньше, крайне тревожным является то, что все обстрелы - прицельные, а каждый второй происходит с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений (120-мм и 82-мм минометы, 122 мм артиллерия)", - отметила 31 января пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы (он представляет в ТКГ украинскую сторону) Дарка Олифер.



Несмотря на то, что обстрелов стало меньше, редкие дни обошлись без раненых, травмированных или погибших военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Согласно сводкам спикеров Минобороны по вопросам АТО, потерь в рядах ВСУ на Донбассе не было лишь 3, 15, 19, 21, 28, 29 января.



1 января в районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий ВСУ подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения, несовместимые с жизнью.



2 января в результате обстрелов со стороны противника ранения получили двое военнослужащих ВСУ (недалеко от Авдеевки и Водяного).



По одному защитнику Украины получили ранения 4, 5, и 6 января (у Светлодарска, в районе шахты Бутовка и у Станицы Луганская соответственно).



7 января, когда христиане восточного обряда праздновали Рождество Христово, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получил ранения один украинский воин, выполнявший боевую задачу неподалеку от Лопаскино.



8-го ситуация обострилась. Произошло 6 обстрелов, в том числе из минометов и вооружения БПМ. Силы АТО были вынуждены ответить на провокации. В ходе противостояния у Светлодарска (там стрельба шла более 4 часов) и Новотроицкого получили ранения трое украинских воинов.



О двоих раненых сообщалось в сводке за 9 января (в районе Луганского и Травневого-Майского).



10-е – "чёрный день" для ВСУ. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов: двое - в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве недалеко от Песок, еще один – во время обстрела противником опорного пункта сил АТО на подступах к Новолуганскому. Еще трое защитников Украины получили ранения неподалеку от Новолуганского и Верхнеторецкого. Боевую травму получил военнослужащий, защищающий позиции на шахте Бутовка.



11-го в зоне АТО тоже было жарко: 9 обстрелов, новые потери (во время проведения разминирования участка местности на Донецком направлении, в результате подрыва на мине, погиб украинский военнослужащий; двое украинских воинов получили ранения в результате вражеских обстрелов вблизи н.п. Новозвановка и Пески; еще двое военнослужащих при проведении разминирования получили поражения вследствие подрывов на мине и неизвестном взрывном устройстве).



12-е – самый "обстрельный" день января. Противник нанес 10 прицельных ударов, выпустив в сторону позиций ВСУ около 40 мин калибром 120 и 82 мм. Двое украинских военнослужащих получили ранения (в районе Троицкого и вблизи Катериновки).



Запрещенный калибр применялся и 13-го (в том числе - 122-мм артиллерия). Вследствие обстрелов, один военнослужащий получил боевое травмирование в районе Верхнеторецкого.



На следующие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения неподалеку от Каменки и Авдеевки.



После дня без потерь – новые трагические вести. 16 января в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили боевые травмы неподалеку от Водяного на Приазовье.



17-го – очередное обострение. Произошло 7 обстрелов. Один из них стал фатальным для защитника Украины в районе Гранитного. Ночью, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении, в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве погибли двое воинов АТО, пятеро воинов получили боевые травмы.



При проведении инженерных работ на Донецком направлении 18 января получил боевое травмирование один наш военный.



Крещение, 19 января, обошлось для ВСУ без потерь и ознаменовалось схваткой с вражеской ДРГ в районе Широкино. Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута отмечал: "Практически весь вечер вокруг Широкино и Водяного не смолкали тяжелые минометы сил агрессора, которые прицельно били по позициям наших воинов. В целом украинские оборонные укрепления выдержали попадание почти двух десятков крупнокалиберных мин противника. Вероятно, таким минометным огнем пророссийские незаконные вооруженные формирования отреагировали на успешное выявление нашими военными и дальнейшее отражение вылазки вражеской диверсионно-разведывательной группы. Ее заметили неподалеку укреплений Вооруженных Сил Украины на окраинах Широкино. Когда эта разведгруппа критически приблизились к ним, украинские воины открыли огонь из стрелкового оружия, заставив диверсантов отойти. На поле боя противник оставил одного своего раненого. Его эвакуировали наши военные и в дальнейшем организовали предоставление диверсанту медицинской помощи".



20-го во время длительного обстрела позиций ВСУ в районе Новоселовки Второй получили поражения (боевые травмы) четыре защитника Украины. Еще один военнослужащий был ранен вблизи Водяного.



22-го в минометный и гранатометный обстрелы у Луганского стали причиной гибели украинского воина.



24, 25, 26 – новые ранения на разных участках фронта.



27-го снайпер убил воина АТО у Верхнеторецкого.



30-го на Донецком направлении в результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое - получили ранения.



31-го – очередные потери (погиб один воин, двое получили боевые травмы).



С начала "новогодне-рождественского перемирия" в зоне АТО было уничтожено три беспилотных летательных аппарата российского производства типа "Орлан-10". Но беспилотники продолжают носиться туда-сюда. И ничего хорошего это не сулит.



Равно как не сулят ничего хорошего набирающие обороты обстрелы мирных жителей. Так, 21 января во время обстрела автобуса на КПП "Еленовка" погиб один гражданский, еще один был ранен. А вечером 22-го под сильный обстрел попал Докучаевск, где ранения получили 5 человек. Оба эти населенных пункта расположены на временно неподконтрольной территории. Противники традиционно обвинили во всём друг друга. А рядовые граждане, меж тем, продолжают страдать между молотом и наковальней на гибридной кузнице необъявленной войны.



Практически в каждом отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - очередные случаи фиксации пушек, танков, а порой и реактивных систем залпового огня (РСЗО "Град") вне выделенных мест хранения. Их подтягивают к линии разграничения.



На фоне этих реальных угроз звучат не менее страшные прогнозы. И представители ОРДЛО, и представители пресс-центра штаба АТО предупреждают о том, что противник вот-вот начнет "серьезные провокации". Включая обстрелы мирных граждан и жизненно важных объектов инфраструктуры (линии электропередач, водо- и газопроводы).



А группа "Информационное Сопротивление" отмечает "беспрецедентные усилия" командования т.н. "Армейских корпусов" оккупационных войск (1 АК – вояки "ДНР", 2 АК – "ЛНР") "по накоплению топлива и боеприпасов, прибывающих из РФ в намного больших объемах, чем в данный период используют оккупационные войска на Донбассе".



На фоне всех этих приготовлений январское относительное затишье не радует. Ибо оно может оказаться затишьем перед бурей".