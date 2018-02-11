Блокпосты Донетчины: головная боль или спасение?

11.02.2018 09:13

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин ответил на вопрос касательно блокпостов, которые значительно затрудняют перемещение по региону.



В области функционирует более 20 блокпостов (не считая 4 КПВВ у линии разграничения). Движение дорогам, "убитым" военной техникой и большегрузами, превращается в результате проверок на блокпостах в настоящее испытание.



"Действительно ли региону необходимо такое количество стоп-контролей?" - поинтересовались у генерала представители comments.ua



"Я понимаю людей, которые сетуют на сложности пересечения и на блокпосты. Но именно блокпосты дают нам возможность блокировать перевозки нелегального оружия, каналы наркотрафика, выявлять граждан, которые несут угрозу безопасности людей, - подчеркнул Николай Семенишин. - В прошлом году систему стоп-контролей пересекли более 100 тысяч единиц грузового транспорта, около 710 тысяч легковых авто, свыше 2 миллионов физических лиц. По результатам проверок выявлено 4144 факта правонарушений. Из них более 850 - имеют признаки преступлений. В частности, выявлено 256 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Более тысячи человек доставлены в территориальные подразделения полиции по подозрению в причастности к НВФ. После проверки в отношении части из них подозрения подтвердились, выявленные боевики и их пособники привлекаются к уголовной ответственности. Задержаны более 300 разыскиваемых преступников и прекращено 416 фактов перевозки наркотических веществ".



Напомним, что полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков.



При этом, часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену.