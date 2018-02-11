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Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет
11.02.2018 13:10
В течение суток, 10 февраля, оккупанты Донбасса продолжали сознательно нарушать режим прекращения огня на различных направлениях. Об этом сообщает Минобороны Украины.
Всего за прошлые сутки зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов в сторону оборонительных укреплений сил АТО. При этом боевики российско-оккупационных войск выпустили по защитникам Украины 48 снарядов из минометов калибра 82 мм.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 5 раз из не запрещенного минскими договоренностями вооружение открывали ответный огонь.
Вследствие вражеских обстрелов в течение 10 февраля ни один украинский воин не пострадал, отмечается в сообщении.
Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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