Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым

11.02.2018 18:45

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что результат последней встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера "небезнадежен".



Напомним, что Сурков и Волкер провели три встречи в прошлом году (21 августа – в Минске, 7 октября и 13 ноября – в Белграде) и одну в 2018-м (26 января в Дубае). На последней встрече, в частности, обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбассе. Сурков после этого назвал "дубайский пакет" американских предложений по развертыванию миссии ООН на юго-востоке Украины вполне реализуемым.



"Я доволен, что наладился канал между представителями России и США по Украине в формате Волкер-Сурков, – заявил Лавров на днях в интервью одному из российских телеканалов. - Недавно они провели свою очередную встречу. Скажу, что результат небезнадежен. Они договорились продолжать эти разговоры".



Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.





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