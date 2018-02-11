- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
- В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты19:11
- Мирослав Гай: Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину. Пару минут - и нет 600 наемников-террористов россиян18:54
- Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым18:45
- В зоне АТО сегодня произошло 8 обстрелов, били минометы18:25
Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что результат последней встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера "небезнадежен".
Напомним, что Сурков и Волкер провели три встречи в прошлом году (21 августа – в Минске, 7 октября и 13 ноября – в Белграде) и одну в 2018-м (26 января в Дубае). На последней встрече, в частности, обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбассе. Сурков после этого назвал "дубайский пакет" американских предложений по развертыванию миссии ООН на юго-востоке Украины вполне реализуемым.
"Я доволен, что наладился канал между представителями России и США по Украине в формате Волкер-Сурков, – заявил Лавров на днях в интервью одному из российских телеканалов. - Недавно они провели свою очередную встречу. Скажу, что результат небезнадежен. Они договорились продолжать эти разговоры".
Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Читайте также:
Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном
Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?
Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"
Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину
Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия
Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
Как Волкер пытается спасти Донбасс
Теги: Донбасс, переговоры, Лавров, миротворцы, Сурков, Волкер
- Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины
- Путин согласился с размещением миротворцев на Донбассе
- Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины
- Разведка раскрыла коварные замыслы боевиков на Донбассе
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Луганщина усилит сигнал20:15
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
- В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты19:11
- Мирослав Гай: Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину. Пару минут - и нет 600 наемников-террористов россиян18:54
- Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым18:45
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Луганщина усилит сигнал20:15
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
- В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты19:11
- Мирослав Гай: Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину. Пару минут - и нет 600 наемников-террористов россиян18:54
- Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым18:45
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе