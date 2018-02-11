Где на Донбассе в День Святого Валентина можно расписаться почти в полночь

11.02.2018 18:07

14 февраля, в День Святого Валентина (он же День влюбленных) желающие смогут зарегистрировать брак (если он назначен в вышеуказанный день) с 08:00 до 24:00.



Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, подчеркнув, что подобные услуги предоставляют отделы государственной регистрации актов гражданского состояния областей и города Киева, определенные соответствующими Главными территориальными управлениями юстиции.



Так, в Донецкой и Луганской областях, вступить в брак в ночь Святого Валентина можно будет в следующих отделах РАГС:



Донецкая область:



Мариупольський городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Донецкой области



г. Мариуполь, пр-т Металлургов, 37



(0629) 33-50-77, 33-11-02



Луганская область:



Лисичанский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области



г. Лисичанск, ул. Д.И. Менделеева, 53



(06451) 7-28-55



Рубежанский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области



г. Рубежное, ул. Руденко, 7



(06453) 7-68-69



Северодонецкий городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области



г. Северодонецк, бульвар Дружбы народов, 32А



(06452) 4-42-47



Старобельский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области



г. Старобельск, ул. Центральная, 52



(06461) 2-10-42



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