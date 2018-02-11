Это шесть… Боевики "ДНР" продолжают издеваться над миссией ОБСЕ

11.02.2018 14:46

В шестой раз с 3 сентября 2017 года вооруженные члены НВФ "ДНР" отказали патрулю СММ ОБСЕ в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля) один вооруженный и шестеро невооруженных членов "ДНР" отказали патрулю Миссии в доступе к объекту в н. п. Самойлово (неподконтрольный правительству, 89 км к югу от Донецка), заявив, что команда СММ сможет попасть на территорию объекта только в сопровождении их командира.