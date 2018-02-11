КПВВ Донетчины: всё, что нужно узнать о пересечении линии разграничения на транспорте

11.02.2018 15:22

В Донецкой области действует четыре контрольных пункта въезда-выезда, расположенных на линии разграничения: КПВВ "Майорск", "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово". Их можно пересечь как пешком, так и на транспорте. И нюансах пересечения линии разграничения транспортным средством пишет fdu.org.ua



Правила пересечения линии разграничения транспортными средствами, с помощью которых перемещаются физические лица, урегулированы Временным порядком осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденным приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины от 14.04.2017 № 222-ог (далее – Временный порядок).



Граждане Украины при условии предъявления документов, удостоверяющих личность, а иностранцы и лица без гражданства – паспорта или документа, который его заменяет, а также – внесения данных о таком лице в электронный реестр (т.е. наличии пропуска), имеют право на свободное и беспрепятственное пересечение линии соприкосновения через блокпост (БП) и контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ).



Пересечение линии соприкосновения вне определенных БП или КПВВ запрещено.



Контроль за перемещением транспортных средств



За перемещением транспортных средств через линию соприкосновения в определенных пунктах пропуска осуществляется контроль уполномоченными сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и Службы безопасности Украины.



Категорически запрещается пропуск транспортных средств без контрольного талона.



Контрольный талон – бланк для внутренней проверки прохождения контроля транспортными средствами между линией соприкосновения и КПВВ и в обратном направлении.



Контрольные талоны выдаются на все транспортные средства, которые перемещаются через линию соприкосновения.



Контрольный талон заполняется служебными лицами Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и Службы безопасности Украины, которые несут службу на КПВВ или на БП первого рубежа дорожных коридоров.



Пропуск транспортных средств осуществляется:



на временно неконтролируемую территорию при наличии специальной отметки Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины, проставленной на КПВВ;

с временно неконтролируемой территории при наличии специальной отметки Государственной пограничной службы Украины, проставленной на БП первого рубежа и специальной отметки Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины, проставленных на КПВВ.



Необходимые документы



Перемещение на /с временно неконтролируемой территории транспортных средств (легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов) разрешается при наличии у лиц, сопровождающих транспортное средство, следующих документов:



свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта);

документа, подтверждающего право на управление транспортным средством (водительского удостоверения);

доверенности на право управления от владельца транспортного средства, удостоверенной органом или лицом, совершающим нотариальные действия в соответствии с Законом Украины "О нотариате", в случае если транспортным средством управляет не его владелец.



Важно: указанные документы должны быть выданы в соответствии с законодательством Украины. Документы, выданные на неконтролируемой территории, не признаются в Украине.



Полномочия служебных лиц контрольных органов



На БП первого рубежа действующих дорожных коридоров пограничным нарядом осуществляется



Во время следования с временно неконтролируемой территории:



пропуск транспортного средства на территорию блокпоста;

проверка документов и осмотр транспортного средства и груза (товара);

после принятия положительного решения о пропуске лиц, транспортного средства и груза (товара) выписывается контрольный талон на транспортное средство;

в контрольном талоне проставляется специальная отметка представителей Государственной пограничной службы Украины;

транспортное средство направляется через дорожный коридор на КПВВ.



Во время следования на временно неконтролируемую территорию:



сверяются данные в контрольном талоне с фактическими данными о прибывших лицах и транспортном средстве;

отбирается контрольный талон и осуществляется пропуск на временно неконтролируемую территорию.



На БП второго рубежа действующих дорожных коридоров пограничным нарядом осуществляется



Во время следования на временно неконтролируемую территорию:



выдача контрольного талона и пропуск транспортного средства на территорию КПВВ;

осмотр транспортного средства и груза;

проверка документов у лиц, находящихся в транспортном средстве;

внесение данных о лицах и транспортном средстве в электронные реестры;

после принятия положительного решения о пропуске лиц и транспортного средства представителей всех подразделений, осуществляющих государственный контроль, в контрольном талоне проставляются специальные отметки представителей Государственной налоговой службы, Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины;

транспортное средство направляется через определенный дорожный коридор к соответствующему блокпосту первого рубежа.

Во время следования с временно неконтролируемой территории:

сверяются данные в контрольном талоне с фактическими данными о лицах и транспортном средстве;

пропуск транспортного средства на территорию КПВВ;

проверка документов у лиц;

осмотр транспортного средства и груза;

сведения о лицах и транспортном средстве вносятся в электронный реестр;

в контрольном талоне проставляются специальные отметки представителей Государственной налоговой службы, Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины;

отбирается контрольный талон, транспортное средство направляется для перемещения на контролируемую территорию.



Обязанности лиц, сопровождающих транспортные средства



Лица, проезжающие через БП первого и БП второго рубежей (КПВВ), по требованию уполномоченных должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и других контролирующих органов и служб, обязаны предъявить соответствующие документы и предоставить для осмотра транспортные средства, грузы (товары) и другое имущество.

Все лица, въезжающие в район проведения АТО и выезжающие из него, обязаны выполнять законные требования уполномоченных должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и других контрольных органов и служб на БП, КПВВ.



Права лиц, сопровождающих транспортные средства



Присутствовать при осмотре транспортных средств, грузов (товаров) и багажа, которые им принадлежат, а также отборе образцов проб веществ и материалов, принадлежащих им для экспресс-анализа соответствующими компетентными органами.

Получать от уполномоченных должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и других контролирующих органов и служб устные разъяснения в случае временного отказа им во въезде в район проведения АТО и выезде из него.

Правила поведения на БП (КПВВ)



Посадка лиц в транспортные средства, а также загрузка (выгрузка) груза и багажа производится только с разрешения уполномоченных должностных лиц подразделения Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы, если это не запрещено другими контрольными органами и службами.

Выезд транспортного средства с БП, КПВВ осуществляется только с разрешения уполномоченных должностных лиц Государственной пограничной службы Украины.

Транспортные средства должны двигаться только определенными дорожными коридорами.



Последние изменения законодательства



18 января 2018 года Верховной Радой Украины принят Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". В настоящее время ожидается подписание закона Президентом Украины, после чего текст закона будет официально опубликован и вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.



Согласно новому закону:



- временно неконтролируемая территория признается временно оккупированной территорией – частью территории Украины, в пределах которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий эффективный контроль;



- понятие "антитеррористическая операция" заменяется на "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях";



- определено, что порядок въезда лиц и перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий определяется Кабинетом Министров Украины. В связи с чем в ближайшее время можно ожидать отмены действующих сегодня и принятие новых правил пересечения линии соприкосновения;



- установлено, что командующий объединенными силами с учетом обстановки безопасности вправе ограничивать въезд лиц на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и выезд лиц с таких территорий.