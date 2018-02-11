Последние новости раздела
- КПВВ "Марьинка" штурмуют чаще всего08:32
- Донбасс: появилось "самое вдумчивое и самое человечное исследование последствий войны за последние три года"08:17
- В зоне АТО миссия ОБСЕ оказалась в опасности08:07
- В зоне АТО обошлось без потерь07:52
- Жители ОРДО проклинают оккупантов и "Феникс" за отключение Vodafone 06:55
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО06:40
- Донецкую область хотят сделать самой чистой в Украине22:15
- 10 марта Краматорск окунется в Лигу Смеха21:30
- Порошенко пояснил, что остановит стрельбу на Донбассе21:01
- Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке20:53
КПВВ "Марьинка" штурмуют чаще всего
11.02.2018 08:32
По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 10 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32,3 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.
Субботняя статистика по пунктам пропуска выглядит следующим образом:
"Марьинка" - 8050 человек и 1480 транспортных средств;
"Майорск" - 7460 человек и 885 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5240 человек и 950 транспортных средств;
"Гнутово" - 3615 человек и 880 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7930 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
Читайте также:
- Четвертые сутки подряд донбасские пункты пропуска штурмует более 30 тысяч человек
- Житель Германии попал в неприятности у линии разграничения на Донетчине
- У линии разграничения продолжается падение
- Что творится утром 16 ноября на донбасских пунктах пропуска
- Линия разграничения: утро у КПВВ встретили около 600 авто
- Нові шокуючі подробиці корупції на лінії розмежування в зоні АТО
- Донецкая фильтровальная станция, Светлодарск, Ясиноватая и Авдеевка стали сосредоточием взрывов09:04
- В подъезде алчевской пятиэтажки взорвали гранату08:54
- На Луганщине под обстрел попали два района08:38
- КПВВ "Марьинка" штурмуют чаще всего08:32
- Донбасс: появилось "самое вдумчивое и самое человечное исследование последствий войны за последние три года"08:17
- В зоне АТО миссия ОБСЕ оказалась в опасности08:07
- В зоне АТО обошлось без потерь07:52
- Екатериновка, зона АТО: приказано выжить!07:37
- Жители ОРДО проклинают оккупантов и "Феникс" за отключение Vodafone 06:55
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО06:40
- В подъезде алчевской пятиэтажки взорвали гранату08:54
- На Луганщине под обстрел попали два района08:38
- КПВВ "Марьинка" штурмуют чаще всего08:32
- Донбасс: появилось "самое вдумчивое и самое человечное исследование последствий войны за последние три года"08:17
- В зоне АТО миссия ОБСЕ оказалась в опасности08:07
- В зоне АТО обошлось без потерь07:52
- Екатериновка, зона АТО: приказано выжить!07:37
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе07:17
- Умер знаменитый украинский философ07:07
- Жители ОРДО проклинают оккупантов и "Феникс" за отключение Vodafone 06:55
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО
- Российское командование новым распоряжением попыталось запугать боевиков “Л/ДНР”, решивших удрать из Донбасса, - подробности