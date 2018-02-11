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Архив - Донецкая область

КПВВ "Марьинка" штурмуют чаще всего

11.02.2018 08:32
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КПВВ "Марьинка" штурмуют чаще всего

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 10 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32,3 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.

Субботняя статистика по пунктам пропуска выглядит следующим образом:

"Марьинка" - 8050 человек и 1480 транспортных средств;

"Майорск" - 7460 человек и 885 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5240 человек и 950 транспортных средств;

"Гнутово" - 3615 человек и 880 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7930 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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