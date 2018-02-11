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Архив - Донецкая область

Макеевские медики боятся разговаривать

11.02.2018 13:57
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Макеевские медики боятся разговаривать

Медперсонал больницы в Макеевка (неподконтрольная часть Донетчины) отказался разговаривать с наблюдателями.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля), медики заявили, что им должно постуить соответствующее разрешение от членов "ДНР".

Ранее с подобными запретами представители СММ ОБСЕ столкнулись на оккупированной территории Луганщины.



Теги: Донбасс, Макеевка, медики, СММ ОБСЕ
 
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