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На Донецком направлении обстреляли позиции ВСУ на юге
11.02.2018 13:15
Согласно данным Минобороны Украины, за минувшие сутки, 10 февраля, на Донецком направлении зафиксирован всего один прицельный вражеский обстрел.
Под ударом оказались позиции сил АТО на юге Донетчины - у Талаковки. Противник выпустил по украинским военным 8 снарядов из минометов калибра 82 мм, также применил вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.
Отметим, что всего боевики российско-оккупационных войск совершили вчера в зоне АТО 8 обстрелов, выпустив по защитникам Украины 48 снарядов из минометов калибра 82 мм.
Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля.
Теги: Донбасс, обстрел, АТО, ВСУ, оккупанты
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