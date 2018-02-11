На Донецком направлении обстреляли позиции ВСУ на юге

11.02.2018 13:15

Согласно данным Минобороны Украины, за минувшие сутки, 10 февраля, на Донецком направлении зафиксирован всего один прицельный вражеский обстрел.



Под ударом оказались позиции сил АТО на юге Донетчины - у Талаковки. Противник выпустил по украинским военным 8 снарядов из минометов калибра 82 мм, также применил вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.



Отметим, что всего боевики российско-оккупационных войск совершили вчера в зоне АТО 8 обстрелов, выпустив по защитникам Украины 48 снарядов из минометов калибра 82 мм.



Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля.