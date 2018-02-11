На Луганском направлении обстреливали воинов АТО у Луганского, Светлодарска, Крымского и Новоалександровки

11.02.2018 13:33

Боевики российско-оккупационных войск осуществили 10 февраля 7 длительных прицельных обстрелов оборонительных позиций защитников ВСУ на Луганском направлении.



По данным Минобороны Украины, противник применил минометы калибра 82 мм в сторону наших защитников Луганского, Светлодарска, и неоднократно, уже в ночное время – вблизи Крымского. Оккупанты сопровождали минометные обстрелы этих позиций активным огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого пехотного вооружения. Под удары этих же видов оружия (кроме минометов) попали защитники Украины в районе Новоалександровки.



Кроме этого, вблизи Светлодарска зафиксирован обстрел из вооружения БМП.



"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины в подавляющем большинстве вражеских огневых провокаций открывали огонь из не запрещенного минскими договоренностями штатного пехотного вооружения", - отмечается в сводке Минобороны.

Отметим, что всего боевики российско-оккупационных войск совершили вчера в зоне АТО 8 обстрелов, выпустив по защитникам Украины 48 снарядов из минометов калибра 82 мм.

На Донецком направлении вчера зафиксирован всего один прицельный вражеский обстрел.



Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля.



