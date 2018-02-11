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Архив - Донецкая область

Нацгвардейцы спасли людей от взрыва на одном из донбасских блокпостов

11.02.2018 11:37
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Нацгвардейцы спасли людей от взрыва на одном из донбасских блокпостов

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что сегодня, 11 февраля, около семи часов утра, военнослужащие Нацгвардии Украины помогли потушить автомобиль, который внезапно загорелся на блокпосте.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям представителей НГУ, источник возгорания был локализован и предупреждена угроза неминуемого взрыва автомобиля, который был оборудован газовой установкой. Никто из участников движения в результате этого происшествия не пострадал.



Теги: Донбасс, пожар, блокпост, нацгвардия
 
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