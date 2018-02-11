Оккупанты Донбасса готовят срыв обмена пленными

11.02.2018 09:34

Представители ОРДЛО в подгруппах минских переговорщиков касательно разрешения конфликта на Донбассе готовят почву для того, чтобы намеченный на февраль очередной обмен пленными был сорван.



Так, представитель пророссийской группировки "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленными "ЛНР" Ольга Кобцева заявила: "Поступившие нам предложения на обмен удерживаемыми лицами со стороны Украины идут вразрез с Минскими договоренностями, более того - противоречат ранее заявленным предложениям со стороны Киева о проведение поэтапного обмена". Она заявила, что "лица, удерживаемые на Украине, которые защищали ЛНР на передовой, должны быть освобождены".



В аналогичном ключе высказалась сообщила "уполномоченный по правам человека" в пророссийской группировке "ДНР" Дарья Морозова. "Мы будем обсуждать в Минске вопрос, почему украинская сторона предложила нам только часть людей, но не предложила список, согласно которому мы могли бы провести обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", - заявила она.



Морозова также подчеркнула, что детально говорить о подготовке нового обмена пленными можно будет только после заседания в столице Беларуси (намечено на 14 февраля).

Напомним, что 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся крупнейший за последние 14 месяцев обмен пленными (часть задержанных полицией Донетчины боевиков тогда отдали по обмену). Он прошел в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" на Донетчине. В результате украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека. Следующий обмен намечен на февраль, но, судя по всему, оккупанты намерены его сорвать.

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