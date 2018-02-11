- Это шесть… Боевики "ДНР" продолжают издеваться над миссией ОБСЕ14:46
- Правозащитники: ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса незаконно лишают пенсий14:22
- Оккупанты Донбасса бьют из танков и готовят наступательный бой14:06
- Макеевские медики боятся разговаривать13:57
- На Луганском направлении обстреливали воинов АТО у Луганского, Светлодарска, Крымского и Новоалександровки13:33
- На Донецком направлении обстреляли позиции ВСУ на юге13:15
- Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет13:10
- Появилась карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля12:46
- Сегодня обстреляли Донецкую фильтровальную станцию12:34
- Рыба не сумела пробраться через донбасский КПВВ на неподконтрольную территорию12:18
Оккупанты Донбасса готовят срыв обмена пленными
Представители ОРДЛО в подгруппах минских переговорщиков касательно разрешения конфликта на Донбассе готовят почву для того, чтобы намеченный на февраль очередной обмен пленными был сорван.
Так, представитель пророссийской группировки "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленными "ЛНР" Ольга Кобцева заявила: "Поступившие нам предложения на обмен удерживаемыми лицами со стороны Украины идут вразрез с Минскими договоренностями, более того - противоречат ранее заявленным предложениям со стороны Киева о проведение поэтапного обмена". Она заявила, что "лица, удерживаемые на Украине, которые защищали ЛНР на передовой, должны быть освобождены".
В аналогичном ключе высказалась сообщила "уполномоченный по правам человека" в пророссийской группировке "ДНР" Дарья Морозова. "Мы будем обсуждать в Минске вопрос, почему украинская сторона предложила нам только часть людей, но не предложила список, согласно которому мы могли бы провести обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", - заявила она.
Морозова также подчеркнула, что детально говорить о подготовке нового обмена пленными можно будет только после заседания в столице Беларуси (намечено на 14 февраля).
Напомним, что 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся крупнейший за последние 14 месяцев обмен пленными (часть задержанных полицией Донетчины боевиков тогда отдали по обмену). Он прошел в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" на Донетчине. В результате украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека. Следующий обмен намечен на февраль, но, судя по всему, оккупанты намерены его сорвать.
Читайте также:
После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени
Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные
Экс-пленник, вернувшийся на Луганщину: Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима
Теги: Украина, Донбасс, обмен, ДНР, ЛНР, пленные
- Украина готова к большому обмену заложниками с фейковыми "республиками"
- 700 боевиков на 48 украинских военных - в "ЛДНР" придумали свой вариант обмена пленными
- В СБУ озвучили новую формулу обмена заложников с "ЛДНР"
- Когда состоится обмен пленными? "ДНР" винит в затягивании Украину
- Обмен пленными на Донбассе по принципу "всех на всех" невозможен
- Обмен пленных: из 121 заявленных в списке боевики подтверждают местонахождение только 50 человек
- Это шесть… Боевики "ДНР" продолжают издеваться над миссией ОБСЕ14:46
- Правозащитники: ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса незаконно лишают пенсий14:22
- Оккупанты Донбасса бьют из танков и готовят наступательный бой14:06
- Макеевские медики боятся разговаривать13:57
- На Луганском направлении обстреливали воинов АТО у Луганского, Светлодарска, Крымского и Новоалександровки13:33
- На Донецком направлении обстреляли позиции ВСУ на юге13:15
- Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет13:10
- Неподконтрольная часть Луганщины передала деньги за воду13:04
- Появилась карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля12:46
- Сегодня обстреляли Донецкую фильтровальную станцию12:34
- Это шесть… Боевики "ДНР" продолжают издеваться над миссией ОБСЕ14:46
- В Подмосковье рухнул самолет. На борту было около 70 человек14:37
- Правозащитники: ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса незаконно лишают пенсий14:22
- Оккупанты Донбасса бьют из танков и готовят наступательный бой14:06
- Макеевские медики боятся разговаривать13:57
- На Луганском направлении обстреливали воинов АТО у Луганского, Светлодарска, Крымского и Новоалександровки13:33
- На Донецком направлении обстреляли позиции ВСУ на юге13:15
- Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет13:10
- Неподконтрольная часть Луганщины передала деньги за воду13:04
- Появилась карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля12:46
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО