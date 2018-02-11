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Полиция Донетчины развивает новые проекты
С сентября 2017 года полицию Донецкой области возглавил уроженец Хмельницкой области Николай Семенишин. О преемственности и новых проектах главный полицейский Донетчины а рассказал в интервью comments.ua
"На сегодня все проекты, начатые Вячеславом Аброськиным за время его нахождения в должности руководителя ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области (он пошел повышение, став замглавы Нацполиции Украины - прим. ред.), не просто продолжают действовать, но и успешно развиваются, - уверяет генерал полиции 3 ранга. - Среди основных, безусловно, наша гордость – Единый аналитический сервисный центр (UASC) и общественная организация для активной, патриотически настроенной молодежи "Молодежная лига будущих полицейских".
Что до привнесенных Семенишиным новшеств, то правоохранители начали еще теснее сотрудничать с общественностью. Уже прошел ряд встреч с активом каждого населенного пункта. Правоохранители "из первых уст" услышали о проблемах, составили "дорожную карту" их решения и предложили три проекта сотрудничества, которые были опробованы на Хмельнитчине и продемонстрировали эффективность.
Во-первых, это проект "Безопасный дом". Его суть в устранении причин и условий, которые способствуют преступлениям - отсутствие освещения, пущенные на самотек конфликты между жильцами и т.п. В рамках проекта уже 35 мариупольских домов оборудованы видеосистемой, к которой могут подключиться сами жители.
Еще один проект – "Соседская стража" - общественное формирование по охране публичного порядка, которое является координатором между громадой и полицией.
Кроме того, полиция Донетчины вводит трехуровневную модель профилактики подростковой преступности (создание школьных служб взаимопонимания).
"Уже в этом году согласно стратегии развития системы МВД-2020 и по поручению главы Общественного совета при МВД Украины Владимира Мартыненко, в Донецкой области создается рабочая группа по сотрудничеству и взаимодействию общественности с органами, которые координируются Министром внутренних дел в Донецкой области. В нее войдут представители правоохранительных ведомств, общественных организаций, высших учебных заведений и т.д., - поделился Николай Семенишин. - Также мы возрождаем физкультурно-спортивное общество "Динамо" (при этом в приоритете у нас – спортивные проекты для молодежи), развиваем сотрудничество с Международной полицейской ассоциацией".
Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области также ответил на вопрос касательно блокпостов, которые значительно затрудняют перемещение по региону.
Напомним, что полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков.
При этом, часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену.
Теги: Донбасс, безопасность, полиция, общество, Семенишин
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