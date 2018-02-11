Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе

11.02.2018 19:55

В Мариуполе работают три пункта выдачи пропусков для пересечения линии разграничения. В одном из таких пунктов ежедневно принимают около 90 человек. Однако желающих получить пропуск гораздо больше.



Напомним, что электронный пропуск для пересечения линии разграничения через КПВВ в зоне АТО можно оформить самостоятельно через сайт "Реестра разрешений на перемещение лиц в районе проведения АТО" Службы безопасности Украины (https://urp.ssu.gov.ua/).



Но пожилым людям сделать это самостоятельно проблематично. Поэтому и прибегают к услугам "стационарных" пунктов. Кроме того, в таких учреждениях можно оперативно решить проблемные вопросы с пропуском – аннулировать, продлить, изменить неверно внесенную информацию.



В видеосюжете "ТК Донбасс" отмечается, что в одном из пунктов выдачи пропусков, который располагается в Мариупольском шахматном клубе, – "живая" очередь по предварительной записи. По словам посетителей, записываться нужно рано утром, поскольку можно просто не успеть оформить документы до окончания рабочего дня. В зале работают всего 2 оператора, а на прием одного посетителя уходит 10-15 минут. "Нас предупредили, что примут только 89 человек, а остальные – под вопросом", – говорит одна из посетительниц.



Люди рассказываю, что приходится записываться в очередь практически с ночи - тогда есть шанс получить документ в этот день.



Руководитель Координационной группы оперативно-тактической группировки Мариуполя Андрей Будаква поясняет: сотрудники пункта внимательно проверяют вносимую в заявку информацию, а это занимает определенное время. "Бабушки, которые заполняют свои заявки, зачастую делают много ошибок. Для того, чтобы один раз внести данные и потом не исправлять, сотрудник внимательно все проверяет", – говорит он.



Пункт работает до 18:00. Но документы у посетителей принимают только до 16:00. Остальное время сотрудники занимаются обработкой полученной информации.



Увеличить штат сотрудников в пунктах выдачи пропусков – возможности нет. Поэтому, чтобы сохранить время и нервы, в Координационном центре советуют оформлять заявления через Интернет. Но, как сказано выше, у пожилых граждан с этим – проблема…