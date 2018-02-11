Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра

11.02.2018 10:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра

Сегодня, 11 февраля, все же контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донетчине работают в штатном режиме. Появилась актуальная информация о текущей ситуации на КПВВ.

Донбасс SOS со ссылкой на комментарии пользователей соцсетей, сообщает следующее (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-30 Нулевой укр на Артёмовск людей
9-40 Сейчас на Каргиле из Донецка около 30 машин

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-10 На Каргиле в сторону Курахово очередь начинается почти на самом верху моста
9-20 Маринка в сторону Курахово 50 авто, в Донецк 60 авто.
9-40 На каргиле в сторону Курахово машины на середине спуска с моста до 170 авто. Льгота около 10 авто. Пеших около 40 человек
10-20 На нулевом в сторону Курахово, авто чуть дальше второй поваленной опоры. Людей много

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-15 Новотроицк на Донецк машин нет. Сразу на проверку
Еленовке на выезд перед БП машин 20-30.
9-20 Новотроицкое в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк авто нет.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
09-35 На Пищевике в сторону Донецка 25 авто

Напомним, что с утра 11 февраля у донбасских КПВВ собралось более 400 авто, а 10 февраля чаще всего штурмовали КПВВ "Марьинка".



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, соцсети, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх