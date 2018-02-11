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Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра
Сегодня, 11 февраля, все же контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донетчине работают в штатном режиме. Появилась актуальная информация о текущей ситуации на КПВВ.
Донбасс SOS со ссылкой на комментарии пользователей соцсетей, сообщает следующее (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-30 Нулевой укр на Артёмовск людей
9-40 Сейчас на Каргиле из Донецка около 30 машин
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-10 На Каргиле в сторону Курахово очередь начинается почти на самом верху моста
9-20 Маринка в сторону Курахово 50 авто, в Донецк 60 авто.
9-40 На каргиле в сторону Курахово машины на середине спуска с моста до 170 авто. Льгота около 10 авто. Пеших около 40 человек
10-20 На нулевом в сторону Курахово, авто чуть дальше второй поваленной опоры. Людей много
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-15 Новотроицк на Донецк машин нет. Сразу на проверку
Еленовке на выезд перед БП машин 20-30.
9-20 Новотроицкое в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк авто нет.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
09-35 На Пищевике в сторону Донецка 25 авто
Напомним, что с утра 11 февраля у донбасских КПВВ собралось более 400 авто, а 10 февраля чаще всего штурмовали КПВВ "Марьинка".
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, соцсети, КПВВ
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