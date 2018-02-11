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В Донецкой области поймали "охотницу" на пенсионеров
Под видом социального работника на Донетчине орудовала воровка. Подозреваемую задержали при выезде в Константиновну. На ее счету не менее 15 пострадавших.
С начала августа прошлого года в полицию Донецкой области начали поступать обращения от граждан, которые стали жертвами реализации одной и той же преступной схемы. На улице к ним подходила незнакомка и начинала разговор о необходимости получения продуктового набора в качестве помощи. Злоумышленница выбирала только пенсионеров, поскольку именно они являются самой доверчивой категорией граждан. Дальше - сопровождала их домой, не прекращая говорить, отслеживала, где хозяева прятали сбережения, а потом просила стакан воды. За считанные минуты гостья забирала всё, что откладывали старики, и уходила.
Аналогичные преступления совершались на территории Бахмутского района с периодичностью раз в одну-две недели.
Проанализировав характер их совершения, сыщики определили серийность и начали отрабатывать ранее судимых лиц, а также обрабатывать имеющуюся оперативную информацию.
Вчера злоумышленница была задержана. Она ехала в Константиновку в поисках новой жертвы.
Воровкой оказалась жительница Бахмутского района 1958 года рождения. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Криминальный опыт задержанной начался с 2002 года.
Сейчас установлена причастность подозреваемой к 15 фактам мошенничества и воровства. Ей избрана мера пресечения - содержание под стражей. Полицейские проверяют информацию относительно ее причастности к аналогичным эпизодам в других городах региона.
Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанной грозит до 5 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, полиция, воровство, мошенница, пенсии
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