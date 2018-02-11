В КПВВ "Майорск" поймали нарушителей

11.02.2018 16:59

По данным Госпогранслужбы Украины, 10 февраля в КПВВ "Майорск" у линии разграничения на Донбассе зафиксирован ряд нарушений.



Так, правоохранители Краматорского отряда обнаружили 2 автомобиля, которыми граждане намеревались незаконно вывезти на неподконтрольные территории косметические средства и товары народного потребления на общую сумму более 37 тыс. грн. Найденный товар изъят представителями фискальной службы.



В этом же КПВВ правоохранители с привлечением служебной собаки обнаружили 1 грамм вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета у гражданина Украины. Нарушителя передали сотрудникам Нацполиции.



Всё в том же КПВВ "Майорск" гражданин Украины предложил пограничникам взятку в размере 1000 российских рублей, чтобы "решить вопрос" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. В итоге и ему пришлось общаться с полицейскими.

Напомним, что с утра 11 февраля у донбасских КПВВ собралось более 400 авто, а 10 февраля чаще всего штурмовали КПВВ "Марьинка".