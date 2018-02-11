В зоне АТО миссия ОБСЕ оказалась в опасности

11.02.2018 08:07

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля), наблюдатели и их оборудование неоднократно подвергались опасности.



В 10:32 9 февраля примерно в 500 м к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) патруль Миссии остановился на участке дороги, проходящем между блокпостами Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований, после того, как наблюдатели увидели 3 большие углубления в земле примерно в 600 м от блокпоста вооруженных формирований. В 10:41 они слышали 2 выстрела из стрелкового оружия на неопределенном расстоянии к востоку.



Патруль СММ покидал этот район, когда 2 вооруженных члена пророссийской группировки "ДНР" в одежде военного типа остановили наблюдателей возле своего блокпоста. Один из членов "ДНР" сообщил, что произвел предупредительные выстрелы, поскольку патруль остановился в районе, где останавливаться не разрешено. Затем патрулю Миссии разрешили проследовать дальше.



Осуществляя патрулирование в 300 м к западу от западной окраины н. п. Первомайское (неподконтрольный правительству, 68 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 11 выстрелов из стрелкового оружия в 1,5 км к востоко-юго-востоку. По оценке СММ, огонь велся по мини-БПЛА, который в то время пролетал примерно в 1,7 км к юго-востоку от позиции наблюдателей. Члены патруля Миссии укрылись за бронированными автомобилями и забрали БПЛА, который поврежден не был.



Проезжая примерно в 400 м к востоко-северо-востоку от н. п. Видродження (подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали примерно 10 выстрелов из стрелкового оружия в 200–500 м к северо-северо-востоку. Команда СММ немедленно покинула этот район и благополучно вернулась на свою базу в Краматорске.