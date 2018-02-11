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Архив - Донецкая область

В зоне АТО обошлось без потерь

11.02.2018 07:52
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В зоне АТО обошлось без потерь

Российско-оккупационные войск продолжали вчера обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины. Особую активность агрессор проявлял в темное время суток. В общем, за минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, уточняя, что за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

На Луганском направлении, в вечернее время, противник несколько часов, с небольшими перерывами, вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское. Минометы такого же калибра, а также вооружения БМП, гранатометы и пулеметы оккупанты несколько раз применили вблизи Светлодарска. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ неподалеку от Новоалександровки.

На Донецком направлении оккупанты из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям украинских воинов вблизи Талаковки.



Теги: Донбасс, обстрел, АТО, ВСУ, оккупанты
 
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