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В зоне АТО сегодня произошло 8 обстрелов, били минометы
Российско-оккупационные войска сегодня, 11 февраля, с полуночи до шести вечера совершили уже 8 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО.
По данным пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам ВСУ у Зайцево.
На Донецком направлении противник нарушал перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.
В Приморской части области оккупанты применили вооружения БМП, а также минометы калибра 120-мм и 82-мм по украинским защитникам неподалеку Талаковка.
Из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Водяного и Широкино.
В результате вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал, уверяют в пресс-центре штаба АТО.
Отметим, что за все минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов. Сегодня их уже столько. А впереди – самая жаркая часть суток.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
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