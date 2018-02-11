В зоне АТО сегодня произошло 8 обстрелов, били минометы

11.02.2018 18:25

Российско-оккупационные войска сегодня, 11 февраля, с полуночи до шести вечера совершили уже 8 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО.



По данным пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам ВСУ у Зайцево.



На Донецком направлении противник нарушал перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.



В Приморской части области оккупанты применили вооружения БМП, а также минометы калибра 120-мм и 82-мм по украинским защитникам неподалеку Талаковка.



Из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Водяного и Широкино.



В результате вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал, уверяют в пресс-центре штаба АТО.



Отметим, что за все минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов. Сегодня их уже столько. А впереди – самая жаркая часть суток.