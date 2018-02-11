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Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места
Донецкий национальный технический университет, который в 2014-м перебрался из оккупированного Донецка в Красноармейск (в 2016-м переименован в Покровск) испытывает трудности с помещениями.
В сюжете Общественного ТВ Донбасса отмечается, что ДонНТУ активно сотрудничает с международными партнерами. За прошедшие 4 года реализованы четыре крупных проекта. 400 тысяч евро было потрачено на оборудование, стажировки преподавателей и 4 лаборатории.
"Одна лаборатория - по автоматике и телемеханике, вторая - по химии, третья - третья по компьютерным играм и четвертая по компьютерному моделированию", - рассказала проректор по международным связям ДонНТУ Ирина Швец.
Но места для лабораторий не хватает. И такие беды – у многих вузов-переселенцев.
В целом, из-за боевых действий с неподконтрольной территории выехали 18 высших учебных заведений, каждое из которых столкнулось с рядом сложностей - и начало все заново. Все вузы-переселенцы столкнулись с бюрократией, отсутствие общежитий для студентов и преподавателей, сложностями с набором студентов и базой для обучения.
Несмотря на трудности, именно Донецкий национальный технический университет стал лучшим среди вузов-переселенцев Донбасса в 2017 году. В рейтинге топ-200 он - на 25 месте среди всех украинских учебных заведений.
Теги: Донбасс, образование, ДонНТУ, переселенцы, вузы, Покровск
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