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Архив - Донецкая область

Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"

11.02.2018 19:36
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Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что уголь из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) поставляют через РФ в страны Ближнего Восток

В эфире "5 канала" Грымчак заявил, что т.н. "блокадой" неподконтрольных территорий ее устроители ничего не добились, кроме потери предприятий в ОРДЛО. Между тем, уголь с неподконтрольной части Донбасса поставляют через РФ морем в страны Ближнего Востока, уверяет замминистра МинВОТ. "Часть угля вывозится, спускается в порты Азовского моря или Черного, и оттуда вывозится в страны Ближнего Востока, туда, где не очень интересуются, откуда он взялся. Европа контролирует свой рынок, в Азии это не так контролируется, там больше бардака", - рассказал Грымчак.

Он также добавил, что часть угля с неподконтрольных территорий поставляется в РФ: "Часть этого угля идет на замещение того угля, который добывается в России, его продают просто за копейки, увеличивая поставки угля, добытого в России, в Европу".



Теги: Украина, Россия, Донбасс, уголь, ОРДЛО
 
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